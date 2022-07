Grote stroomstoring in Zeist van korte duur: 2.300 huishoudens hebben weer stroom

Carolien was bang voor 5G, maar durft nu zonder speciale blouse deur uit: ‘Andere straling zorgelij­ker’

Ze had er haar twijfels bij en zag het als een grote dreiging: het supersnelle 5G-netwerk. Op de dag dat het werd uitgerold in Nederland in 2020 zat Carolien Schooneveld (56) uit Driebergen paraat bij haar telefoon. Ze was bang dat veel mensen zouden bellen met stralingsklachten. Inmiddels is ze er rustiger onder: ,,Eigenlijk merk ik er weinig van.”

10:31