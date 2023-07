Grote zoekactie in het water na vondst drijvend kinderjasje in Máximapark

5 vragen en antwoorden Studenten in spe opgelet! Dit kun je van de UIT-week verwachten

Nog even en dan overspoelen duizenden studenten in spe de Utrechtse binnenstad voor de jaarlijkse introductietijd. Dit jaar is er ‘best wat veranderd’ aan de bekende UIT-week, aldus secretaris Olivia de Gans. Vijf vragen en antwoorden.