Grote zoekactie naar de vermiste Annemarie (22) uit Utrecht in de bossen van Amelisweerd

De professionele zoekactie naar de vermiste Annemarie wordt vandaag geleid door Stichting Veteranen Search Team, een team van oud-militairen en -politiebeambten die gespecialiseerd zijn in het doorzoeken van gebieden. De eerste groep zoekt langs de Krommerijn. Een tweede en een derde groep lopen op andere plekken in het gebied.



De politie is ook bij de zoektocht aanwezig. ,,Wij maken ons zorgen om haar welzijn en hopen dat ze zich meldt of dat wij haar in goede gezondheid terugvinden”, aldus politiewoordvoerder Martin de Wit.