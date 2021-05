Grote zoektocht naar vermiste Kim Roording (48) in bossen Zeist: ‘Bidden dat we haar zo snel mogelijk vinden’

UPDATEHet Veteranen Search Team is dinsdag met de politie om 11.00 uur in het bosgebied aan de oostkant van Zeist gestart met een zoektocht naar de sinds zondag vermiste Kim Roording (48). De echtgenote van de bekende Utrechtse worstenfabrikant Paul Vocking ging zondagavond wandelen en is sindsdien niet meer thuisgekomen.

De 48-jarige Kim Roording werd op Moederdag voor het laatst gezien bij de Verlengde Slotlaan in de wijk Lyceumkwartier. Volgens de politie verkeerde de vrouw niet in verwarde toestand. Ze ging rond 19.30 uur een stukje wandelen en sindsdien is er niets meer van haar vernomen. ,,Niets wees er op dat ze niet terug zou keren", aldus een woordvoerder van de familie. Volgens een politiewoordvoerder zijn er nog geen nieuwe aanwijzingen bekend.

Het Veteranen Search Team, een stichting bestaande uit getrainde vrijwilligers met een militaire of geüniformeerde achtergrond, is met agenten aan het zoeken in de bossen aan de oostkant van Zeist. De zoekbrigade is bij Schaerweijde aan de Krakelingweg begonnen en loopt vanaf daar het bosgebied in. Het zoekgebied is na het middaguur uitgebreid in de richting van het KNVB-sportcentrum en het dorp Austerlitz.



Het Veteranen Search Team onderweg naar diverse plekken in het bos bij Zeist

‘Niet gevonden’

Aan de oostkant van Zeist liggen veel bosgebieden, zoals het Zeisterbos, Kozakkenput en Kerckebosch. Een oud-klasgenoot van Roording schrijft op Facebook er door familie en vrienden zowel overdag als ’s nachts al in het bos naar haar is gezocht. ,,Kim is helaas nog niet gevonden.”

Volgens operationeel commandant van het Veteranen Search Team, Ton Plones, zijn op dit moment 60 mensen in drie groepen aan het zoeken. Een groep kamt het gebied bij de carpoolplaats uit. ,,We zijn van heinde en ver gekomen. Er zijn 1000 oproepen verstuurd, dus er gaan langzaam verse mankrachten binnendruppelen. We bestaan voor 85 procent uit gepensioneerden met een defensie-achtergrond. Vandaag zijn er veel Libanongangers bij. Dit soort grootschalige zoekacties doen wij voor de politie, omdat zij daar de mensen niet voor hebben."

‘Niet zelf gaan zoeken’

Volgens Plones is dit een lastige zoektocht. ,,Het is gissen waar mevrouw is. We hebben geen idee waar ze heen is gegaan, geen aanwijzingen of looproutes.” De commandant roept mensen op niet zelf te gaan zoeken. ,,Wij zijn professionals en hoe goed bedoeld de acties ook zijn, er kunnen sporen worden gewist en mensen onderschatten de impact vaak ook.’’

De politie roept inwoners uit Zeist die camera’s hebben de beelden die zondagavond tussen 19.30 uur en 22.30 uur zijn gemaakt te controleren. ,,Denk je Kim te herkennen? Neem dan direct contact op met de politie.”

Roording vertrok zondagavond in een lichtgroene, turquoise gewatteerde jas, zwarte broek en zwart-witte blouse. Ze heeft donker haar en is 1.76 meter lang.



Namens de echtgenoot van Roording, de Utrechtse worstenfabrikant Paul Vocking, schrijft de oud-klasgenoot nog: ‘Beste allemaal, er is helaas nog geen nieuws... De politie werkt met man en macht aan zoektocht naar Kim. We zijn in afwachting van verder nieuws. Namens mij, Meike en Madeleine dank ik jullie enorm voor jullie effort. We houden jullie op de hoogte van verder nieuws. En we hopen, vertrouwen en bidden dat we Kim zo snel mogelijk zullen gaan vinden.’

De politie is met het Veteranen Search Team in het bos bij Zeist een zoektocht naar de vermiste Kim Roording gestart.

Om 11.00 vertrok de zoekbrigade vanaf Schaerweijde aan de oostkant van Zeist.

