‘Geheim’ Utrechts bidbook gewoon live op tv

18:39 Het vandaag in Hilversum aan de NPO aangeboden bidbook van Utrecht voor het Eurovisiesongfestival is niet voor jan en alleman in te zien. Sterker nog, zegt CDA-raadslid Sander van Waveren: ,,We mogen er als raadsleden niet eens over praten.’’