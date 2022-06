Haagse Rosa (61) laat Wybren van Haga achter zich en wordt wethouder in Houten

Eenzaamheid

,,Ik zal ook in Houten de belangen van ouderen niet uit het oog verliezen’’, zegt de Haagse die deze zomer al hoopt te kunnen verhuizen naar haar nieuwe standplaats. ,,We gaan ook daar samen het gevecht tegen de eenzaamheid aan.’’

In het Haagse is Molenaar niet alleen voor Henk Krol en zijn ouderenpartijen actief geweest. Ze stond bij de raadsverkiezingen van maart op de lijst van Hart voor Den Haag/Groep De Mos. Tot nu toe hielp ze bovendien Wybren van Haga met het opzetten van zijn Kamerfractie nadat hij zich had afgesplitst van Forum voor Democratie. Een rode draad die Rosa Molenaar in al deze partijen terugvindt, zegt ze, is ‘dat deze echt willen opkomen voor inwoners’. ,,En dat is precies wat mij enthousiast heeft gemaakt voor ITH.’’