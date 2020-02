Hackende Utrechtse student gearresteerd in collegezaal, justitie wil hem 18 maanden achter de tralies

De student informatiekunde is op 11 maart 2019 door agenten in burger opgepakt in een collegezaal van de Universiteit Utrecht, terwijl hij op zijn laptop bezig was. Bij het doorzoeken van zijn zolderkamer in zijn ouderlijk huis bleek dat hij op zijn harde schijf gegevens van tientallen creditcards had en handleidingen over creditcardfraude. Daarnaast heeft de politie voor ruim 22.000 euro aan Bitcoins in beslag genomen.