Hagelstenen zo groot als pingpongballen in Wijk bij Duurstede, veel schade voor fruittelers

Utrechter Rob Rijk schrijft wereldre­cord touwtje­sprin­gen op zijn naam

16:48 Het is hem gelukt: Utrechter Rob Rijk heeft het wereldrecord touwtje springen op zijn naam geschreven. Met 13.273 sprongen in een uur (3,7 sprongen per seconde) verbeterde hij in Leidsche Rijn het oude record, dat op 12.702 sprongen stond.