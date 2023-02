Haha! Utrecht is de komende elf dagen dé comedyhoofdstad van Nederland

Steeds meer zonnepane­len in de provincie Utrecht: hier in de regio vind je de meeste

Het aantal huizen met zonnepanelen is in de provincie Utrecht flink toegenomen. Eemnes lijkt de grootste liefhebber: daar zijn naar verhouding de meeste huizen voorzien in de provincie. Ook Bunschoten en Renswoude zijn hard op weg. In die gemeenten is het aantal woningen met zonnepanelen het hardst gestegen afgelopen jaar.