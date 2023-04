Hakenkruis op brievenbus en vernieling van ramen bij advocatenkantoor in Utrecht: mogelijk kogelgaten

Zwaaiend met een bijl staat oud-stagiair plots weer in Utrechtse supermarkt: hij wil geld zien, en snel

Met een bijl staat hij te zwaaien in een Jumbo-supermarkt in de Utrechtse wijk Overvecht. De inmiddels 26-jarige Utrechter weet er de weg, want de brutale overvaller werkte eerder als stagiair in het filiaal. ,,Ik was dakloos, had snel geld nodig.’’