Hallo weekend! 7 x deze leuke dingen kun je in Utrecht doen

Is het al vrijdag ? JA! Dat betekent maar één ding: tijd om weekendplannen te maken. Er is voor iedereen iets leuks te beleven de komende dagen. Fijn weekend!

Niet huilen, lekker ruilen

We shoppen wat af met z’n allen. Beter voor het milieu en misschien ook veel leuker is kleding ruilen. Hoe leuk? Utrecht heeft dit weekend op zaterdag 11 februari twee kledingmarkten. In buurtcentrum Hart van Hoograven aan ’t Goylaan 77 vind je van 13.00 tot 16.30 uur Happy Kledingswap. Wandel voor een andere kledingruilbeurs tussen 14.30 tot 16.30 uur buurtcentrum de Leeuw binnen. Lees het artikel voor alle informatie.

Slapen kan altijd nog

Uitgeslapen veertigplussers dansen zaterdag 11 februari op hits zoals Zoutelande, Boogie Wonderland en Twilight Zone tijdens Slapen kan altijd nog. De Helling verzorgt dansbare disco, funk, rock, soul en pop. Van de seventies tot nu. Ook in 2023 dus hé, veertigplussers: put on your dancing shoes and be there! Een kaartje kost 13 euro en koop je hier.

Buurt, Beats & Bier!

Iedere maand draait een dj in het proeflokaal van Maximus Brouwerij in Leidsche Rijn. Je danst er op de mooiste tranentrekkers tot punkstampers en moderne classics. Zaterdag 11 februari vanaf 20.30 uur is dj Leendert aan de beurt. Verwacht 80’s new wave, funk, indie en een vleugje hip hop. Kijk hier voor meer informatie.

Salsa On Sunday

Wist jij dat je in Stadsbrasserie de Utrechter kunt salsadansen? Elke twee weken is hier Salsa On Sunday. Smeer de heupen maar vast in, want zondag 12 februari is de volgende. De tijden zijn van 14.00 tot 18.00 uur. Een kaartje koop je alleen aan de deur en kost 10 euro per persoon.

vandeStreek Wintersportweek

Dit weekend ski je in je mooiste ski-outfit van kroeg naar kroeg in Utrecht. Bestel een vandeStreek bier bij één van de 28 deelnemende locaties en ontvang een speciale Wintersport Weekstempelkaart. Is jouw kaart vol? Dat heb je een medaille verdiend. Niet zo sportief, maar wel volledig in stijl? Voor de best geklede après ski-tijgers zijn er ook prijzen. Check hier welke kroegen meedoen.

