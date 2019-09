Handgranaat met tape aan deur van kledingwinkel in Leidsche Rijn

Agenda Wat gebeurt er vandaag in Utrecht?

6:22 Het proces tegen Gökmen Tanis, de man die op 18 maart van dit jaar vier mensen doodschoot in en rond een tram op het 24 Oktoberplein in Utrecht, gaat vandaag verder in de rechtbank Midden-Nederland. Daarbij zal hij zelf overigens niet aanwezig zijn, want dat weigert Tanis. Hij blijft in het Pieter Baancentrum, waar hij wordt onderzocht. Bij de zitting in juli werd Tanis nog wél verplicht om te verschijnen voor de rechtbank. Omdat dat gesprek met Tanis nu is gevoerd, liet de rechtbank eerder weten voor de komende zitting ‘geen aanleiding te zien’ om de verdachte te verplichten daarbij aanwezig te zijn.