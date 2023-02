Harde geluiden, onbekende omgeving: speciale video’s helpen Lina (14) om een ‘nieuwe’ plek te bezoeken

Stookalert in provincie Utrecht: RIVM adviseert geen hout te stoken

Het RIVM geeft een stookalert in de provincie Utrecht. De komende dagen blijft het droog en waait het nauwelijks. Hierdoor is vanaf vanavond grote kans op overlast door houtrook. De stookalerts gelden in de provincie Utrecht, Friesland, Noord-Holland en Flevoland.

6 februari