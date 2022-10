Harde knallen midden in de nacht en kogelgat in voordeur: ‘Ik schrok er wakker van’

Een woning in de Utrechtse wijk Ondiep is in de nacht van maandag op dinsdag waarschijnlijk beschoten. De Druifstraat en de aangrenzende speeltuin waren op dinsdagochtend afgezet voor onderzoek. Een buurtbewoonster hoorde ’s nachts ‘zeker zes à zeven harde knallen’.

In de nacht van maandag op dinsdag kwamen er bij de politie meldingen binnen over ‘knalgeluiden’ in Ondiep. In een rode voordeur in de Druifstraat is een halve dag later inderdaad een gat zichtbaar dat doet denken aan een kogelgat.

Rechercheurs waren op dinsdagochtend druk in de weer: de Druifstraat en de aangrenzende speeltuin werden met rode linten afgezet. Ook werd er een politiehond ingezet. Naar het kogelgat en naar de kogelhulzen, die rechercheurs volgens buurtbewoners op de grond zouden hebben gevonden, werd enige tijd onderzoek gedaan.

‘Zes à zeven harde knallen’

Eén bewoonster die aan de overkant van de straat woont zegt dat ze ’s nachts wakker werd van de herrie. ,,Ik hoorde zes à zeven harde knallen, ik schrok er wakker van. Daarna hoorde ik geen sirenes. Heel raar, pas vanochtend zag ik de politie in de straat. Ik denk dat er niet meteen een melding is gemaakt.’’

Aan het einde van de middag lijkt de rust wedergekeerd in de wijk en heeft de politie de Druifstraat verlaten. Meerdere bewoners verklaren vannacht niets te hebben gehoord, maar zagen pas vanochtend dat de politie aan het werk was in de wijk.

Volgens twee buurtbewoners zou er in het huis een gezin met kinderen wonen. Of er daadwerkelijk sprake was van een schietpartij en of de woning in de straat bewust is geraakt, kan de politie nog niet zeggen. Wel beaamt een woordvoerder dat er ‘schade is’ en dat er momenteel nog onderzoek wordt gedaan.



