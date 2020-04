Hardleerse bestuurder vergeet al na 5 minuten rijverbod en krijgt bon van 1300 euro

Bunnikse raad komt toch bijeen in het stadhuis om nieuwe wethouder Paul Heijmerink te benoemen. Maar hij moet zijn familie thuis laten

9:23 De gemeenteraad van Bunnik komt donderdagavond gewoon bijeen in het gemeentehuis. Nou ja, gewoon? Dat is natuurlijk niets meer dezer dagen. En dus is het een vergadering met nog meer regels dan anders. Alles vanwege een nieuwe wethouder.