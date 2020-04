Hardleerse bestuurder vergeet al na 5 minuten rijverbod en moet flink dokken

Historisch laag aantal woningin­bra­ken in de provincie

8:26 Woninginbrekers hebben in maart opvallend minder vaak toegeslagen in de provincie Utrecht. In heel Midden-Nederland waren nog geen driehonderd inbraken, tegen meer dan vierhonderd vorig jaar. Onder invloed van de coronacrisis dalen bijna alle misdaadcijfers, op diefstallen rond auto’s na. ,,Deze diefstal op bestelling is een toenemend probleem.”