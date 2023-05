Hardlopen bij zomerse temperaturen: met deze tips bereid je je goed voor

indebuurt.nl Utrecht Marathon 2023: dit is het parcours

Het is bijna zover: op zondag 21 mei staat de Domstad volledig in het teken van de Utrecht Marathon 2023. Het is alweer de 39ste editie van het hardloopevenement. We zetten alles wat je moet weten over het parcours van Utrecht Marathon 2023 voor je op een rij.