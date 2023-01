Harry (1954-2022) was niet alleen een clubman én character bij Elinkwijk: ‘Regel 1: ik heb altijd gelijk’

van wieg tot graf Zelfs toen eten niet meer lukte, bleef Peter (1960-2022) positief: ‘20 procent inflatie in supermarkt? Niet mijn probleem’

,,Het leven is te kort voor slechte wijn”, vond Utrechter Peter Smit, die getroffen werd door spierziekte ALS. Twee weken voor zijn overlijden, swingde hij stralend in zijn rolstoel bij een concert in TivoliVredenburg.

27 december