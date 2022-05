Harteloze oplichter doet zich voor als vriend en steelt meer dan 100.000 euro van vrouw die net man verloor

Bedonderd, beduveld en belazerd. Dat is wat de Maarnse volgens het Openbaar Ministerie is overkomen. ,,Een vrouw die haar man verliest en door een stel wordt geholpen, het lijkt een verhaal van naastenliefde, maar niets is minder waar”, aldus de officier van justitie. ,,Ze is financieel compleet ten onder gegaan en dat terwijl ze haar geldzaken juist zo goed op orde had. Ik ben enorm geschrokken van deze zaak, het is een verdrietig verhaal.”