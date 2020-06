Hartpatiënt Herman (62) lag in de ambulance toen hij werd aangevallen: ‘De aardappels vlogen om mijn hoofd, ik had dood kunnen zijn!’

Dit is waarom Utrechters vorige maand meer uitkerin­gen aanvroegen dan andere Nederlan­ders

8:05 Erik Derksen, mede-eigenaar van vier goedlopende Utrechtse restaurants, moest in mei personeel ontslaan. Hij was niet de enige, en dat is terug te zien in de WW-cijfers van uitkeringsinstantie UWV. Opvallend: Utrecht doet het slechter dan de rest van het land. Hoe komt dat?