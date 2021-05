Hartpatiënt Richard (56) wacht al maanden op operatie: ‘Soms denk ik: nu voel ik me verschrikkelijk’

Utrecht drukt omstreden plaatsing afvalcon­tai­ners in monumen­taal Zocherpark toch door, ondanks protest

27 mei De gemeente wil de omstreden plaatsing van afvalcontainers in het monumentale Zocherpark in Utrecht doorzetten, ondanks protest van bewoners en een deel van de gemeenteraad. Volgens de wethouder is de schade die wordt veroorzaakt door de plaatsing van de bakken ‘zeer minimaal’. ,,Het gaat niet ten koste van het complex of het park en is dus goed inpasbaar in dit gebied.’’