Hartverwarmend: UMC-personeel maakt ‘wandeling’ met patiënt die 48 dagen niet buiten is geweest

Een maand na de start is de levensmid­de­len­ac­tie van Thessa (44) alweer geëindigd

Wie in financiële nood verkeert, kon bij Thessa Zwarts aankloppen voor een mandje met levensmiddelen. Zij was er speciaal voor de mensen die nét te veel verdienen voor de Voedselbank. Maar een maand na de start, is het alweer gedaan met haar uitgiftepunt in IJsselstein.

12:11