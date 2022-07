Hartverwarmende actie FC Utrecht: 2000 Oekraïense vluchtelingen welkom in stadion Galgenwaard

De provincie had dé oplossing voor piepende trams, maar alsnog zit Ton (71) in oorverdo­ven­de herrie

Het oorverdovende gepiep is na de werkzaamheden aan de nieuwe trambaan tussen IJsselstein en Utrecht Science Park nog steeds níet over. IJsselsteiner Ton Standaar (71) zit tig keer per dag in de herrie, die ‘dwars door het hoofd’ gaat.

