Haven in Vianen stroomt vol met sleepboten en opduwertjes: ‘Gezellig met al die huizen langs water’

Utrechts stadsbe­stuur behaalt overwin­ning in juridische strijd met ‘de man van 1 mil­joen’

Een juridische overwinning voor de gemeente in de strijd met een Utrechtse bezwaarmaker. De handhavingsactie van het stadsbestuur tegen een ‘gevaarlijke situatie’ in een pand van de man was terecht, oordeelt de rechter.