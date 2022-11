Heb je een goed idee voor jouw wijk tijdens de kerst? Utrecht werkt het met je uit en biedt financiële hulp

Eigenaren werfkel­ders vegen de vloer aan met subsidiere­ge­ling: ‘Gemeente wacht honderden rechtsza­ken’

Met een subsidieregeling van vier miljoen euro dacht wethouder Rachel Streefland (ChristenUnie) de eigenaren van kelders in het wervengebied in Utrecht tegemoet te komen. Niets blijkt minder waar. De keldereigenaren hebben geen goed woord over voor de regeling en voorspellen ‘honderden rechtszaken’.

9:08