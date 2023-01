Heeft boer Joost beet? Minister Van der Wal is razend enthousiast over zijn stikstofplan

Weer protest tegen foie gras op menu van Utrechtse restau­rants: ‘Demonstre­ren zolang het nodig is’

Grand Bar & Brasserie Marie in Utrecht haalt het omstreden gerecht foie gras van het menu. Maar dat is niet omdat er dit weekend opnieuw werd gedemonstreerd bij Utrechtse restaurants die ganzenlever aan hun gasten serveren, zegt de eigenaar. Volgens hem stond het al op de planning om de foie gras te schrappen. Maar hij stelt wel: ,,We zijn ook niet blind voor onze omgeving.’’

23 januari