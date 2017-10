Heel Holland Bakt-winnaar Hans als een popster onthaald in Houten

Het leven van de student Technische Bedrijfskunde Hans Spitsbaard uit Ede zal nooit meer hetzelfde zijn, nu hij gisteravond Heel Holland Bakt op zijn naam heeft geschreven . Het zat eraan te komen, en vanochtend is hij daadwerkelijk wakker geworden in een nieuwe wereld: die van een popster, zo lijkt het.

Als zodanig wordt hij deze ochtend ontvangen in theater Aan de Slinger in Houten, waar hij momenteel bij zijn oma woont.

Appeltaart

Ambtenaren van de gemeente hebben voor de ontvangst veertien appeltaarten hebben gebakken. Eigenlijk was het de bedoeling dat Hans ze stuk voor stuk zou proeven en punten zou geven. Maar daarvoor ontbreekt helaas de tijd in het plotsklaps zeer krap geworden dagschema van de nieuwbakken held, die onder alle luidkeelse toejuichingen en media-aandacht overigens stoïcijns als altijd blijft.

Zodra Hans binnenstapt in de foyer van het theater, lijkt iedereen de taarten vergeten en storten de ambtenaren zich op de beste thuisbakker van het land. Ze zingen Lang zal hij leven en klappen bewonderend voor hem. Hij hoeft nog nét niet op de schouders van het gehele ambtelijke apparaat van de gemeente Houten. Wel moet hij op de foto met een dozijn ambtenaren, die de maandag weleens vervelender zijn begonnen.

Zelfgebakken appeltaarten

Ook de griffier en enkele van de wethouders laten zich die kans niet ontnemen. Wethouder Michiel van Liere, wiens dochter volgend jaar gaat trouwen, informeert of Hans bij die gelegenheid de bruidstaart zou willen bakken. En als hij niet dwingende verplichtingen elders had gehad, dan had ook een trotse burgemeester Wouter de Jong zich graag met een paar lovende woorden tot Hans Spitsbaard gericht. Nu moet deze het doen met een appeltaart die de burgemeester eigenhandig voor de gelegenheid heeft gebakken.

Volledig scherm Rosa Hogeboom heeft de lekkerste appeltaart gemaakt en krijg de prijs uit handen van Heel Holland Bakt-winnaar en Houtenaar Hans Spitsbaard. © William Hoogteyling

Dat heeft ook wethouder Jocko Rensen gedaan, samen met zijn dochter. Van hem kwam het idee voor Heel de Gemeente Houten Bakt Appeltaart. Rensen nodigde twintig omwonende senioren uit om de ambtelijke baksels te komen keuren. Dirkje van Heeckeren is één van hen. Over veertien dagen wordt ze tachtig, en in haar lange leven heeft ze een ontstellende hoeveelheid heerlijke appeltaarten uit de oven tevoorschijn getoverd. Ze is weliswaar geen Janny van der Heijden, maar ze weet drommels goed wat een goeie appeltaart niet te versmaden maakt. Ze neemt het er dan ook goed van.

In whiskey gedrenkt

Heel Holland Bakt-winnaar Hans heeft net ontbeten, en is blij toe dat hij niet van alle veertien appeltaarten hoeft te proeven. Hij zet tenslotte - voordat hij weer 'terug moet naar Hilversum' voor een hele serie interviews en media-optredens - zijn tanden in alleen de winnende taart; het baksel van Rosa Hogeboom, werkzaam op het secretariaat ruimtelijke ordening.