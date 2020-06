Heftige verkeersruzie in Utrecht: man afgetuigd en bewusteloos op straat achtergelaten

Deze fabriek in een woonwijk in De Bilt maakt vaccins voor kippen in de hele wereld. ‘We willen een goede buur zijn’

13 juni Er is veel gekrakeel over MSD Animal Health in De Bilt. De buurt en lokale politici willen dat de grootste producent van kippenvaccins ter wereld niet meer groeit en verhuist uit de woonwijk. Maar wat gebeurt er allemaal in deze fabriek? Locatiemanager Arjen Vermolen opent voor één keer de poort. ,,Ik ben best trots op wat wij hier doen.”