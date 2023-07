Heineken verkoopt frisdrankdochter Vrumona uit Bunnik aan Deense brouwerij

Makkelij­ker naar perrons, sneller dankzij tunnel en reizen zonder spoorboek­je: dit is toekomst van Utrecht CS

Spoor dat er goed en veilig bij ligt en treinen die op tijd kunnen rijden. Het is allang niet meer wat spoorbeheerder ProRail als zijn enige opdracht ziet in regio Utrecht. De komende tien jaar staat in het teken van een zo prettig mogelijke reis van huis of werk naar station: per fiets, bus of tram, schetst regiodirecteur Harro Homan de nabije toekomst. ,,We kijken steeds meer naar een flow, een rechte lijn naar de trein; prettig, sociaal veilig en snel.”