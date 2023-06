Heldere tot licht bewolkte ochtend en middag in Utrecht

Help! Bruin gras en slappe planten: plantenex­perts geven tips om je tuin te redden

Het is warm, en dat blijft het de komende tijd ook. Door het natte voorjaar bloeit de tuin weelderig, maar de planten hangen alweer slap en de grond is droog. Hoe redden we onze tuin? En als we massaal naar de tuinslang grijpen, zitten we dan straks zonder drinkwater?