Hele buurt helpt politie om twee Veenendalers te arresteren in Apeldoorn

Ambes uit Eritrea kan weer meefietsen met Driebergse Tourclub dankzij gulle gift

15:22 De uit Eritrea gevluchte en in Driebergen woonachtige Ambesagr Geberehiwat (26) kan weer meefietsen met zijn geliefde toerclub DTC in Driebergen. Dankzij een gift kon er bij de Fietsboetiek in Bunnik een nieuwe fiets worden gekocht, nadat zijn oude fiets gevaarlijke scheuren in het frame bleek te hebben.