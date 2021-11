Helemaal gek van modeltreinen: deze familie uit Veenendaal won tot eigen verbazing tv-programma

Houten wordt inclusie­ver: niet meer ‘geachte heer of mevrouw’ boven een brief, maar ‘beste Houtenaar’

Brieven die de gemeente Houten met ingang van volgend jaar naar inwoners stuurt, krijgen een neutrale aanhef. In plaats van ‘geachte heer Jansen’ staat er dan ‘geachte J. Jansen’ boven. Maar in de aanhef kan bijvoorbeeld ook worden gekozen voor ‘beste Houtenaren’ of ‘beste bewoner’.

8:01