Helmie (18) kreeg als eerste een chemobehandeling in Prinses Máxima Centrum: ‘Ik dacht: ga ik dood?’

Column Met GroenLinks en BBB in een coalitie, was in ieder geval de kloof tussen stad en land éven overbrugd

Na elke verkiezing claimen de verliezers dat ze winnaars zijn, en een heel enkele keer roept de winnaar dat ie de verliezer is. Om met die eerste variant te beginnen: in de politiek is verlies altijd winst, omdat de uitslag minder slecht uitpakt dan de peilingen voorspeld hadden, of omdat de partij ondanks fors verlies toch de grootste blijft.