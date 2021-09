Help, de begraafplaats raakt vol... En dus is het voorstel in Bunschoten: stapelen

Zeldzame vogel maakt comeback door flinke make-over Utrechts natuurge­bied

14 september Om nieuwe natuur te maken is soms ‘gepast geweld’ nodig. Zo gingen zo’n twintig graafmachines aan de slag in de Westbroekse Zodden. Het resultaat mag er zijn: saai gras maakte plaats voor orchideeën en ook de zeldzame zwarte stern is neergestreken in het natte natuurgebied bij Westbroek. Hoe is dat gelukt?