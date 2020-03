Henk zat uren in de kou en eist daarom 75 euro van woningbouwvereniging

Achtervol­ging Mercedes met meer dan 120 km/u door de stad eindigt tegen een boom in Kanalenei­land

12:53 In de nacht van donderdag op vrijdag is een achtervolging met hoge snelheid geëindigd op een boom in Kanaleneiland. Wijkagenten zagen een donkere Mercedes met verdacht rijgedrag in Oog in Al rijden en maande de wagen tot stoppen, zo laat de politie via Instagram weten.