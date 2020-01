Hennepkwekerij in woning naast Veenendaals politiebureau aan De Sterke Arm

Met deze tijdelijke sluiting wil de gemeente Veenendaal een einde maken aan drugsgerelateerde activiteiten vanuit deze woning. Op 4 december vond de politie in de woning aan de Sterke Arm een hennepkwekerij. De locatie werd niet bewoond. De hennepkwekerij is door de politie ontmanteld en de planten zijn vernietigd.

Sluiting

De eigenaar, die de woning verhuurde, is geïnformeerd over de sluiting. Burgemeester Kats: ,,Het is een ernstige vorm van criminaliteit, waar een wereld van geweld, bedreiging en intimidatie achter schuilgaat. Daar horen stevige maatregelen bij, zoals het sluiten van een pand. Ik kan, mag en wil dit soort activiteiten in Veenendaal niet tolereren. Ik ben dan ook blij dat oplettende buurtbewoners ons attendeerden op een sterke henneplucht.”

Huurcontract

Kats: ,,Ik vraag daarom inwoners en ondernemers alert te zijn op verdachte situaties. Schroom niet om dergelijke signalen bij de politie of Misdaad Anoniem te melden. Gemeente en politie doen er alles aan, maar zijn in sterke mate afhankelijk van tips uit de omgeving; we moeten het samen doen. Dat zie je ook hier bij deze hennepkwekerij. Pandeigenaren doen er goed aan om bij de verhuur of onderverhuur van hun pand goede afspraken te maken over met wat voor doel het pand gebruikt gaat worden en dit vast te leggen in een huurcontract. De eigenaar van deze woning dacht ook met een betrouwbare huurder te maken te hebben. Helaas bleek dit niet het geval.”