Hennie en Ton jagen overvallers huis uit: ‘Pakte hem bij capuchon en zei: nou donderstraal je op!’

Museum open als ‘sport­school’ en theater­groep speelt in ‘massagesa­lon’: ‘Waarom zouden we dicht blijven?’

Heel even klinkt er woensdag weer orgelmuziek in museum Speelklok. Het museum in de Utrechtse binnenstad is voor één dag veranderd in een sportschool, met een draaiorgel als sporttoestel. Theatergroep Aluin speelt elders in de stad voor wachtende bezoekers van een ‘massagesalon’.

19 januari