Herstel van enorme scheuren in fietsenstalling Utrecht CS komen voor rekening architect

Centraal Museum toont bijzondere Rietveld­stoel, voor een tientje gekocht in de kringloop­win­kel

Het Centraal Museum in Utrecht toont zondag een Rietveldstoel, die ooit door iemand voor ‘een tientje’ is aangeschaft in een kringloopwinkel, maar naar verwachting tienduizenden euro’s waard is. Dat laat een woordvoerster van het museum weten. De stoel, waarvan niet bekend was dat er een exemplaar van bestond, is gerestaureerd en wordt getoond op de Rietvelddag.

24 juni