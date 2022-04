Hessingterrein één van de locaties van Bilts muziektheaterfestival

Wat hebben kippen, de boekenbon, luxe auto’s, vredesactivisten en een Joodse non met elkaar te maken? Helemaal niets, zo op het eerste gezicht. Of toch wel? Bezoekers van het Muziektheaterfestival HiStories, dat op zaterdag en zondag zijn derde editie beleeft, komen er achter.

Gouden formule

Het is een gouden formule, die de makers van dit relatief jonge festival in De Bilt hebben bedacht. Op de fiets ga je langs alle locaties van het festival. Je bekijkt ergens een voorstelling en gaat door naar de volgende locatie. Voor liefhebbers die slecht ter been zijn, rijdt er een busje langs de vijf plekken, die verspreid in de gemeente De Bilt liggen.

Kapsalon

Nu is het festival weer live en zonder beperkingen. Eén van de locaties die in het oog springt is het Hessingterrein. Duizenden (vooral) mannen stonden hier in het verleden met hun neus tegen de ramen van de showroom gedrukt om de glimmende Rolls Royces, Bentley’s en Lamborghini’s te bewonderen. Dat er een kapsalon in de showroom was om het bezoek voor de dames aantrekkelijk te maken, zal minder bekend zijn.