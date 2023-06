Het AD wil weten: hoeveel geld geef jij uit op een dagje festival?

Milan Maintz pakt bij rentree finale­plaats met Kampong: ‘Met een beetje branie gaan we het redden’

Kampong is hard op weg naar een enorme stunt. De Utrechtse debutant in de vierde divisie won gisteren overtuigend met 4-1 van Be Quick en treft nu JOS Watergraafsmeer. Bij winst promoveert de ploeg van Frank Bruijnis. ,,Met een beetje branie gaan we het redden.”