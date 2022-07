Het afscheid van de Benenkluif: de Utrechtse stinkfabriek vol ratten en maden

Utrecht in... 1965De Benenkluif, zo werd de roemruchte beenzwartfabriek in Utrecht in de volksmond ook wel genoemd. In 1965 verhuisde de fabriek – die veel stank verspreidde en ratten en maden aantrok – naar Vuren.

Na bijna 140 jaar is het in 1965 definitief gedaan met de roemruchte beenzwartfabriek in het Utrechtse Staatsliedenkwartier. N.V. chemische fabriek Wed. P. Smits en Zoon – beter bekend als de Benenkluif - verhuisde naar Vuren, een Gelders dorp aan de Waal. Personeel had vijf maanden gespaard voor een cadeau voor de directie: een beeld van een opvliegende vogel, gemaakt door de Rotterdamse kunstenaar Hans van der Plas.

Zo’n zestig personeelsleden en oud-personeelsleden reden op zaterdag 22 oktober 1966 in bussen naar Vuren, ter gelegenheid van het voltooien van de hypermoderne fabriek. De heer De Groot, werkzaam op de administratie, overhandigde het kunstwerk aan directeur Müller.

Hij aanvaardde het geschenk en wees er volgens het Utrechtsch Nieuwsblad van 24 oktober op dat dit niet Phoenix, de mythologische vogel voorstelt die oprijst uit zijn eigen as. ‘We zijn nu eenmaal niet afgebrand, hoe graag menigeen in Utrecht dit gezien zou hebben…’ Müller zag een andere symboliek: de vleugels uitgeslagen voor verdere expansie, opvliegend uit de historie van het bedrijf uit Utrecht.

Wekelijks blikken we terug op een nieuwsgebeurtenis van jaren geleden. Dit keer: de verhuizing van de beenzwartfabriek van Utrecht naar Vuren in 1965.

De geschiedenis van de ‘Benenkluif’ begon in 1827, toen A.W. de Visser een beenzwartfabriek oprichtte aan de Hogelanden O.Z.. Beenzwart – voornamelijk uit koolstof bestaand materiaal dat ontstaat door verkoling van beenderen van dode beesten - was onder meer nodig bij de raffinage van suiker. Sinds het einde van de 16de eeuw waren er vooral in Amsterdam veel suikerraffinaderijen, schrijft stadshistoricus A. van Hulzen in ‘Utrecht op oude foto’s’.

Eerste in Nederland

Visser stichtte een fabriek aan de Vecht, omdat het de enige verbinding met Amsterdam over water was. Het was de eerste beenzwartfabriek in Nederland. Na zijn overlijden, in 1837, kwam het bedrijf in handen van P. Smits. In 1853 nam zijn weduwe het over, sinds die tijd stond de fabriek bekend als de chemische fabriek Weduwe P. Smits en Zoon. Na een faillissement in het midden van de jaren 70 van de 19de eeuw werd de familie Müller eigenaar van de fabriek.

De Benenkluif had geen al te beste naam: de fabriek stonk en trok ongedierte aan. ‘De bergen met botten dansten op de beweging van de vele ratten’, zo werd gezegd. De beenderen waren afkomstig van slagers, abattoirs, vleeswarenfabrieken en restaurants. Volgens Van Hulzen was er ook een versje over de Benenkluif:

Als ik mijn raam hier openschuif,

Ruikt het naar de Benenkluif

Dat akelig, miserabel ding,

Ik wou dat het er niet meer sting,

Ja, hoe lang moet dat nog duren

Dat bij ons hier op de muren

Steeds maar weer die zwarte vliegen

Zitten te zonnen en te wiegen

Geachte directie, kom eens zien

En eens ruiken ook misschien.

Veel onzin

In het UN van 30 oktober 2014 vertelde de 94-jarige oud-werknemer Pieter den Boer dat er veel onzin over de fabriek is geschreven. Volgens hem werd altijd maar de nadruk op de stank en ongedierte gelegd, terwijl het in zijn ogen best meeviel met de overlast.

Den Boer – werkzaam op de inkoopafdeling, later op de expeditieafdeling – had heus wel eens een rat gezien, met name in de loodsen waar beendermeel in jute zakken werd opgeslagen. Beendermeel was bestemd voor veevoederbedrijven, maar soms vraten ratten die zakken kapot. Eens in de zoveel tijd werden de ratten naar buiten gejaagd en werden ze doodgeknuppeld door mannen die hun broekspijpen hadden dichtgebonden, aldus Den Boer.

Vier miljoen gulden

Smits was een grote fabriek, met een eigen spoorverbinding, een garage, een laboratorium, een smederij en een timmerwerkplaats. Het bedrijf had een eigen hengelsportverenging en een voetbalclub. In 1964 werd begonnen met de bouw van een nieuwe fabriek in Vuren. De meeste werknemers zijn niet meeverhuisd. De gemeente Utrecht heeft de in onbruik geraakt fabriekslocatie voor ruim vier miljoen gulden gekocht.

Quote Van een klachtenre­gen, zoals de laatste jaren in Utrecht met het verouderde bedrijf het geval was, is thans geen sprake Directeur Müller

De gloednieuwe beenzwartfabriek in Vuren was volgens het UN van 22 oktober 1966 een voor de omgeving hinderloos bedrijf geworden. ‘Van een klachtenregen, zoals de laatste jaren in Utrecht met het verouderde bedrijf het geval was, is thans geen sprake’, aldus directeur Müller. Hij deed een beroep op het personeel om het zo te houden. ‘Ondanks de hypermoderne uitrusting, is aller aandacht nodig om te voorkomen dat er reden tot klagen zou ontstaan. Een beenzwartfabriek in nu eenmaal een gevoelig bedrijf’.

Het bedrijf is later opgegaan in Sonac, onderdeel van een internationaal bedrijf met 200 productielocaties wereldwijd en ruim 10.000 mensen in dienst. De multinational is ‘gespecialiseerd in het verwerken van organische reststromen tot bruikbare grondstoffen’. Deze producten worden weer gebruikt voor onder meer de landbouw, energie, farmacie en levensmiddelenindustrie.

