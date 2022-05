Het beste Utrechtse, lokale energie initiatief van 2022: De Energieke Rondeveners

Wilde achtervol­ging in Lunetten: vlucht in gestolen auto en nog twee maanden celstraf open

Het drietal dat vorige week door een politiemacht in Utrecht is gearresteerd, blijkt meerdere redenen te hebben gehad om op de vlucht te slaan voor agenten. Een wildwestachtervolging met ‘levensgevaarlijke capriolen’ vanuit Gelderland eindigde in Lunetten.

