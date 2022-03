Het broedseizoen begint dinsdag, maar toch gaat de bomenkap bij Oudenrijn en Lunetten door

HUIS TE KOOP Het koophuis van Marjan is een subtro­pisch paradijs, inclusief palmbomen en binnentuin

Op zoek naar een passende woning zie je soms door de bomen het bos niet meer. Of in het geval van deze bungalow in de Culemborgse wijk de Hond, door de planten de woning. Toch loont het de moeite een kijkje te nemen, want je vindt een zee aan ruimte.

13 maart