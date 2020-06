Het dak zit vol gaten en de stenen vallen uit de muur, maar tóch zijn de bewoners tegen sloop: 'Waar moet ik heen?’

Nieuw café opent in coronatijd: Parijs? Milaan? Nee, La Bohème Boutique Café zit in Zeist

11:00 Zeist is sinds vandaag een horecazaak rijker. In alle rust opende het stel Igor Trajkov en Louise Benschop de deuren van hun eigen koffiezaak: La Bohème Boutique Café. Hier kunnen liefhebbers van goede koffie en een fijn interieur hun hart ophalen, want de zaak zou niet misstaan in de trendy buurten van Parijs of Milaan.