Het Doorgeefluik krijgt plek in leegstaand winkelpand in Houten: ‘Vastgoedeigenaar met wél een sociaal hart’

Voor het eerst is Utrechtse volksbuurt niet bevangen door Oranje­koorts, en dat is even wennen

Wie Sterrenwijk zegt, zegt Oranjekoorts. Inclusief vlaggetjes, toeters en spandoeken. Muziek. Samen juichen voor het Nederlands elftal hebben ze hier zo’n beetje uitgevonden. Maar wie anderhalve week voor de WK-start in Qatar door ‘het wijk’ in Utrecht loopt, ziet nog nul versieringen. En de verwachting is dat het zo blijft. ,,Jochie, we hebben wel wat anders aan ons hoofd.’’

11 november