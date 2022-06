Het ene moment fietste hij door Utrecht, twee uur later was 22-jarige jongen dood: wat gebeurde er?

03.30 uur, woensdagnacht. Een 22-jarige jongeman stapt op zijn rammelende omafiets en rijdt de milde zomernacht in. Hij draagt een korte, zwarte broek en witte schoenen. Zijn lichtgekleurde hoodie heeft hij om zijn middel geknoopt. Twee uur later wordt hij door een buurtbewoonster gevonden op het doodstille Pieterskerkhof. Een reanimatie mag niet meer baten: de jongeman is overleden.

Ruim twee ochtenden verder is het enige dat nog doet denken aan de gebeurtenis een verwelkte roos, vermoedelijk neergelegd op de plek waar hij gevonden werd. In de buurt leeft de vraag: wat is er gebeurd met deze jongeman? Hoe kwam hij aan zijn einde?

‘Niet onberoerd’

Het rustige Pieterskerkhof is een kleine, doodlopende straat die achter de Pieterskerk ligt. Los van statige woonhuizen bevinden zich er scholen, een basisschool en een universiteit, en een aantal bedrijven. Veel van de buurtbewoners die in het kleine hofje wonen kennen elkaar goed. Het is er rustig, zelfs stil te noemen. En dus vraagt de buurt zich des te meer af wat zich hier op de vroege woensdagochtend heeft afgespeeld.

Eén van de bewoonsters van het straatje trof de jonge jongen op woensdagochtend aan. ,,Het liet haar niet onberoerd, dit houdt de buurt sowieso bezig’’, zegt een buurman. ,,Ik lag zelf te slapen, het was midden in de nacht. Niemand heeft iets gezien of gehoord, ook geen geschreeuw. De politie komt hier elke dag langs voor buurtonderzoek, maar ze vertellen ons niet veel.’’

Een studente die achter de Universiteit voor Humanistiek staat te roken is ervan geschrokken, zegt ze. ,,Ik was er zelf niet, maar ik begreep dat hij pas 22 was. Dat ben ik zelf ook, best heftig.’’

Rustig, verborgen plekje

Een vrouw die in de straat werkt en liever niet met haar naam in de krant wil benadrukt het nog maar eens: het Pieterskerkhof is ‘een rustig, verborgen plekje’ in de stad. ,,Wat is er met deze jongen gebeurd op die mooie zomernacht? Normaal is het hier heel rustig.”

,,Of ‘ie nou teveel heeft gedronken, of misschien is aangevallen - het maakt niet uit hoe hij om het leven is gekomen", vervolgt ze. ,,Het blijft heftig, je zou zijn moeder maar zijn. Ook voor de bewoners hier: het is erg genoeg dat dit pal voor je deur plaatsvindt.’’

Reuring

De vondst van de jongen zorgde afgelopen woensdagochtend voor reuring in de straat. Het Pieterskerkhof werd afgesloten en de politie startte een onderzoek naar de identiteit van het slachtoffer en de oorzaak van zijn overlijden.

Na een dag werd duidelijk dat het gaat om een 22-jarige man die voor het laatst werd gezien bij De Jans Bar. Een medewerkster van die bar bevestigt dat het niet om een medewerker van de zaak gaat. Opvallend: de fiets waarop de jongen stapte voordat hij om het leven kwam, is vooralsnog nergens te bekennen.

Op vrijdagmiddag voert de recherche onderzoek uit op het Pieterskerkhof. Met de hoogwerker van de brandweer werden het dak van de woning naast de vindplaats en de bouwsteigers aan de andere kant van de straat bekeken. Het dak van de woning naast de vindplaats is beschadigd, al was dat volgens een buurtbewoonster eerder ook al zo. Over wat er precies met de jongen is gebeurd, is nog steeds niet veel duidelijk. De politie is bezig met onderzoek.

