Het geheim van Vaartsche Rijn: hoe dit treinstation zo snel kon uitgroeien tot één na drukste van de stad

‘Voetbal­mees­ter Hans’ zwaait af na 43 jaar in het Utrechtse speciaal onderwijs

Het vertrek van Hans Ultee (64) betekent letterlijk een einde van een tijdperk voor de Utrechtse Luc Stevensschool. De aanstaande pensionado, die in Kanaleneiland bekend staat als ‘de voetbalmeester’, voelde zich als een vis in het water tussen de kinderen die speciaal basisonderwijs genoten. ,,Kinderen in hun kracht zetten, was 43 jaar lang een schitterende uitdaging.’’

29 juni