Het ging er soms ruig aan toe na verkiezingen in Utrecht: woedende slagers steken burgemeester dood

Het is 9 november 1423 wanneer kanunniken in de kapittelzaal van de Dom vergaderen over de opvolging van bisschop Frederik van Blankenheim, die eerder dat jaar was overleden. De geestelijken zaten met de opvolgingskwestie in hun maag, vooral vanwege de bemoeienis van de twee belangrijkste families in de stad: de Lichtenbergers (pro-Hollands) en de Lokhorsten (pro-Gelders).