Het had niet veel gescheeld of Utrecht had een heel grachtenstelsel met panden en een moestuin gehad

De Parade is het meest feestelij­ke theaterfes­ti­val: ‘Maar mensen moeten niet alleen voor de rosé komen’

Festival de Parade start morgenavond voor de 31ste keer in het Moreelsepark in Utrecht. Het meest feestelijke theaterfestival dat er is, zegt toneelregisseur Greg Nottrot (39). ,,Maar we moeten er wel voor zorgen dat de mensen niet alleen voor de rosé komen.’’

22 juli