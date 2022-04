Het huis van Pet (46) moet plaatsmaken voor woontorens: ‘Ik wil er niet dood gevonden worden’

Is deze veelbespro­ken straat nu echt klaar? Ja, zegt de gemeente; nee, zeggen bewoners en het CDA

Is de herinrichting van de veelbesproken Oudwijkerdwarsstraat in Utrecht echt voltooid? Ja, zegt de gemeente. Nee, zegt het CDA. ,,Als je als gemeente zelf zegt dat er nog geen ideale situatie is op het gebied van verkeerveiligheid, dan kun je het daar toch niet bij laten?” zegt CDA-raadslid Jantine Zwinkels.

2 april